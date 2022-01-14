iOS 15 оказалась не такой популярной, как iOS 14 и 13

Согласно отчёту, если оценивать все айфоны, независимо от года выпуска, то iOS 15 установлена на 63% устройств, iOS 14 — на 30%, а ещё на 7% установлены более старые версии ОС. Если оценивать по количеству айфонов, выпущенных за последние четыре года, iOS 15 установлена на 72% смартфонов, iOS 14 — на 26%, и на 2% — более старые версии.

Представленные данные говорят о том, что iOS 15 не так популярна по сравнению с iOS 14 и 13. В декабре 2020 года iOS 14 была установлена на 81% айфонов, а iOS 13, в январе 2020, — на 77% устройств.

Эксперты предполагают, что именно по этой причине Apple перестала обеспечивать безопасность iOS 14 и рекомендовала всем пользователям перейти на iOS 15.