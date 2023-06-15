iOS 17 не даст случайно отправить ваши голые фото друзьям и знакомым

Речь идёт о функции, которую можно назвать «Защитник от неприятных ситуаций». Речь идёт о скрытым алгоритме, который поможет пользователям избегать неловкостей при отправке фото.

При попытке отправить обнажённые фото через сообщения или AirDrop, локальный алгоритм в iOS 17 распознаёт их и предупреждает вас о возможных последствиях.

Apple постаралась сделать данное предупреждение максимально вежливым и приятным, добавив подходящие эмодзи.

При этом, как мы писали ранее, получатель такой фотографии также получит аналогичное предупреждение, что означает, что нежелательные изображения больше не будут вызывать беспокойства в общественных местах.

Кроме данной защитной функции, iOS 17 также предлагает множество полезных нововведений. Все они станут доступны уже осенью, когда операционная система получит релизную версию.