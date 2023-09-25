iOS 17 уличили в слежке за некоторыми пользователями через GPS

Двое iOS-разработчиков, специализирующихся на исследованиях в области кибербезопасности, обнаружили, что у некоторых пользователей, отключивших функции «Значимые местоположения» и «Аналитика iPhone» в настройках, эти опции автоматически включаются после обновления до iOS 17 без какого-либо предупреждения или разрешения.

Apple подтвердила, что они не должны меняться после апдейта. Компания подчеркнула свою приверженность конфиденциальности пользователей. Правда, несмотря на это, эксперты по безопасности всегда рекомендовали отключать эти две функции.

Отметим, что представители Apple уже заявили, что работают над изучением проблемы и попытаются всё исправить в ближайшем будущем.