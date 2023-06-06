iOS 17 защитит вас от получения нежелательных голых фото от собеседников

В свою очередь, внутри новой мобильной операционной системы компании также нашлось немало свежих идей. Одна из них — функция, предупреждающая о «чувствительном контенте».

Она разработана для помощи взрослым пользователям, которые хотят избежать просмотра нежелательных ню-фото и видео.

Работает нововведение следующим образом: когда пользователь получает 18+ изображение, появляется всплывающее окно, предлагающее выбрать, хочет ли он увидеть этот чувствительный контент.

Таким образом, пользователи могут избежать просмотра материалов, которые они не хотят видеть.

Что интересно, окно предупреждения сообщает, что «голые фото и видео могут нанести вред». Пользователю же предлагаются три варианта действий, включая запрос помощи в случае сексуального домогательства.