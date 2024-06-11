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Опубликовано 11 июня 2024, 22:17
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iOS 18 может получить ИИ-модели от Google и не только

А чего ждете вы?
На WWDC Apple объявила о сотрудничестве с OpenAI, чтобы привнести ChatGPT в iOS 18. В последующем интервью, которое проводил iJustine, руководители Apple Крейг Федериги и Джон Джаннандреа намекнули на возможную будущую интеграцию с другими моделями ИИ, включая Google Gemini.
iOS 18 может получить ИИ-модели от Google и не только
© Laurenz Heymann

Во время интервью в Театре Стива Джобса Федериги, старший вице-президент Apple по разработке программного обеспечения, высказал свое видение гибкости ИИ: «Мы думаем, что в конечном итоге люди будут отдавать предпочтение определенным моделям… И поэтому мы можем рассчитывать на интеграцию с различными моделями, такими как Google Gemini, в будущем».

Федериги отметил, что решение начать с ChatGPT было принято потому, что Apple хотела «начать с лучшего». Однако долгосрочной целью является предоставление пользователям возможности выбирать из множества моделей ИИ, адаптированных под конкретные нужды

Функции «Apple Intelligence» начнут распространяться позже в этом году и будут доступны бесплатно на iPhone 15 Pro и более новых моделях, а также на всех компьютерах Mac и iPad серии M.

Источник:9to5Mac
Автор:Булат Кармак
Теги:
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