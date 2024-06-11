iOS 18 может получить ИИ-модели от Google и не только

Во время интервью в Театре Стива Джобса Федериги, старший вице-президент Apple по разработке программного обеспечения, высказал свое видение гибкости ИИ: «Мы думаем, что в конечном итоге люди будут отдавать предпочтение определенным моделям… И поэтому мы можем рассчитывать на интеграцию с различными моделями, такими как Google Gemini, в будущем».

Федериги отметил, что решение начать с ChatGPT было принято потому, что Apple хотела «начать с лучшего». Однако долгосрочной целью является предоставление пользователям возможности выбирать из множества моделей ИИ, адаптированных под конкретные нужды

Функции «Apple Intelligence» начнут распространяться позже в этом году и будут доступны бесплатно на iPhone 15 Pro и более новых моделях, а также на всех компьютерах Mac и iPad серии M.