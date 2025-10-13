iOS 26.0.2 улучшит стабильность и безопасность iPhone — релиз ожидается в ближайшие недели

Опубликовано 13 октября 2025, 07:011 мин.
iOS 26.0.2 улучшит стабильность и безопасность iPhone — релиз ожидается в ближайшие неделиЧто ж, а мы и не против
Apple готовит к выпуску обновление iOS 26.0.2 для всех совместимых моделей iPhone.
Обновление будет небольшим, но важным — оно сосредоточено на исправлении ошибок, повышении стабильности системы и устранении уязвимостей безопасности.
По данным MacRumors, новая версия устранит проблемы с подключением по Wi-Fi и Bluetooth, сбоями приложений и редкими зависаниями интерфейса. Также ожидаются оптимизация анимаций, повышение отзывчивости и улучшенная совместимость с моделями iPhone 17, iPhone Air и iPhone 17 Pro.
Релиз iOS 26.0.2, как ожидается, состоится в течение ближайших недель и станет промежуточным обновлением перед крупным осенним патчем с новыми функциями.
Одновременно с ним Apple планирует выпустить macOS 26.0.2 для тестируемых Mac нового поколения.