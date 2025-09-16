iOS 26 вышла из беты — обновление доступно для всех совместимых iPhone

Обновление вышло спустя неделю после релиз-кандидата и больше не требует аккаунта разработчика — достаточно открыть «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО» и следовать инструкциям.

Главное новшество — новый интерфейс Liquid Glass, придающий элементам полупрозрачный «стеклянный» вид. Помимо редизайна, в систему добавлены улучшения существующих функций и новые инструменты, рассчитанные на работу с Apple Intelligence.

Apple рекомендует перед установкой подготовить устройство: освободить не менее 20 ГБ памяти, подключить iPhone к зарядке и убедиться в стабильности интернета.

Последнее особенно важно, поскольку сбой во время обновления может привести к проблемам, для устранения которых придётся обращаться в сервис.

Процесс скачивания может занять какое-то время из-за высокой нагрузки на серверы Apple в первые дни. Поэтому отсутствие обновления в настройках не повод для паники — оно появится постепенно у всех пользователей.