iOS и Android сравнили по эффективности и защищённости

Касательно ОЗУ, устройствам на iOS нужно меньше оперативной памяти для эффективного решения пользовательских задач. Когда пользователь останавливает приложение, система полностью его выключает, не оставляя работать в фоновом режиме, а при повторном запуске приложение начинает работу с того же месте, на котором было остановлено. Для этого нужно меньше памяти.

В Android, напротив, и для активной работы, и для фонового режима приложениям необходимо одинаковое количество памяти. Отсюда и большие объёмы ОЗУ.

Это же справедливо и для получения пользователями оповещений от программ. В Android они передаются непосредственно от приложений, а в iOS, — по серверам Apple. Это также влияет на объём необходимой памяти.

Кроме этого, отмечается, что приложения в Google Play проходят не такой строгий контроль, как в App Store, поэтому больше вероятность установки на Android-устройства различных вирусов. Это может проявляться в их произвольном подключении к камере, микрофону и другому оборудованию смартфонов. В iOS любое действие приложения должно быть разрешено пользователем.