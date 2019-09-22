iPhone 11 Pro Max сразился с Samsung Galaxy Note 10+ по быстродействию

Авторы видеоблога Timmers EM1 на Youtube провели тест на быстроействие, сравнив новейшие флагманы компаний Apple и Samsung — iPhone 11 Pro Max и Galaxy Note 10+.

По неофициальным данным, смартфон iPhone 11 Pro Max оснащается 4 ГБ оперативной памяти, а официальных Apple не раскрывает. В нём также используется новое поколение процессора — A13. Samsung Galaxy Note 10+ же получил процессор Exynos 9825 и 12 ГБ оперативной памяти.

Результат можно увидеть на видео. iPhone оказался на одном уровне с Samsung Galaxy Note 10+ и иногда обгонял его на некоторых задачах. Впрочем, в любом случае, разница оказалась не так уж и заметна.