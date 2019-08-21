iPhone 11 получит революционную фронтальную камеру

К сожалению, господин Куо заявил, что в этом году не стоит ожидать изменений касательно размеров дисплея новых iPhone, что означает, что нам придется подождать до 2020 года, чтобы получить смартфон от Apple в новом дизайне.

Также ожидается, что компания нанесет специальное покрытие на фронтальную 12 Мп камеру iPhone 11 и iPhone 11 Max, чтобы сделать ее более “незаметной”. Ожидается, что преемник iPhone XR, который некоторые называют iPhone 11R, будет иметь двойную основную камеру, но никакой более подробной информации о ее разрешении пока нет.

Напомним, что анонс новых iPhone должен состояться уже в сентябре. Пока источники разнятся в точной дате мероприятия: кто-то говорит, что новые смартфоны покажут уже 10 сентября, а кто-то указывает 20 число месяца как день презентации Apple.