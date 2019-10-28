iPhone 11 прибавили в популярности даже на родине Samsung

Так, по оценкам экспертов, предполагаемое количество проданных iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max на старте на 30% больше, чем у предыдущих моделей iPhone — iPhone XS, XS Max и XR, которые были выпущены в ноябре 2018 года. И хоть продажи Galaxy Note 10 в августе были выше, чем у Apple, нынешние показатели новых iPhone все еще считаются большой победой для Apple.

Напомним, что судя по последним данным, iPhone 11 стал одним из самых успешных iPhone за всю историю существования линейки. Новый смартфон от Apple оказался настолько популярным, что сумел затмить даже показатели iPhone XR, который до последнего считался чуть ли не самым популярным смартфоном купертиновской компании за все время.