iPhone 11 Pro Max и Samsung Galaxy Note 10+ сравнили по устойчивости к падениям на видео

Авторы ресурса PhoneBuff провели сравнительный тест новейших флагманских смартфонов Apple и Samsung по устойчивости к падениям.

Процесс тестирования iPhone 11 Pro Max и Samsung Galaxy Note 10+ был показан на видео. Смартфоны бросали задней панелью вниз, передней панелью вниз и нижним левым углом вниз.

На первом этапе Samsung Galaxy Note 10+ получил меньше трещин, на втором iPhone не получил повреждений, а на третьем показал себя хуже конкурента.

Финальным аккордом стало «бонусное» сбрасывание дисплеем вниз до десяти раз подряд или пока сохраняется работоспособность. На этом этапе Samsung Galaxy Note 10+ сохранил полную функциональность, тогда как камера iPhone перестала работать.