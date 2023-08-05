iPhone 11 Pro Max назван самым «полезным» среди других смартфонов Apple

По словам Эспозито, экран его iPhone 14 Pro Max выгорел вместе с элементами экрана блокировки, и, отдав устройство в ремонт, он начал пользоваться iPhone 11 Pro Max. Эспозито описал эту модель как имеющую изогнутый корпус, более тонкую по сравнению с iPhone 14 Pro Max, с заметно меньшими камерами и более лёгкую. По его мнению, текущие модели айфонов неудобно держать без чехла.

Эспозито отметил, что у 14-й модели дисплей лучше, но у 11-й при работе не возникает неудобств. Также Эспозито как активному пользователю iPhone 14 Pro Max не захотелось возвращать Dynamic Island, отсутствующую в iPhone 11.

Журналист установил на эту модель бета-версию iOS 17 и не увидел никаких проблем. По его словам, смартфон 2019 года выпуска вполне производителен и «справляется со своей задачей без заметных замедлений или сбоев».

В итоге журналист пришёл к выводу, что iPhone 11 Pro Max не имеет «косметических», по сути, бесполезных функций, которыми полны текущие модели. Поэтому Эспозито признал модель 2019 года самой «полезной».

«Большинство новых функций, представленных в последние годы, носят более косметический характер, чем когда-либо. Глядя на мой iPhone 11, я уверен, что большинство людей, которые все ещё используют его, по-прежнему им очень довольны», — заключил журналист.