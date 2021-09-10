iPhone 11 Pro Max рекордно упал в цене

Сейчас же стало известно, что топовый флагман 2019 года — iPhone 11 Pro Max — рекордно подешевел в российской рознице. Так, если на старте устройство продавалось за 100 тыс рублей за версию на 64 ГБ, то сейчас его цена — 68-69 тыс рублей. Об этом сообщает Lenta.ru.

Напомним, что iPhone 11 Pro Max оснащается чипом Apple A13 Bionic. Размер его дисплея — 6,5 дюйма, при этом технология его производства — OLED. Как и во всех последних моделях iPhone, аппарат оснащён набором датчиков Face ID.

Что же до iPhone 13, то анонс линейки должен состояться на презентации 14 сентября. iPhone 13 Pro и 13 Pro Max приписываются увеличенную частоту обновления экрана — 90 и 120 Гц соответственно.