iPhone 11 Pro показали рядом с флагманом OnePlus на живом фото

На двух фото они показаны на «семейном» портрете — iPhone 11 Pro, iPhone 11 и наследник iPhone XR. А на другом — старшая модель iPhone 11 Pro демонстрируется в сравнении с флагманом OnePlus — OnePlus 7 Pro.

Как можно заметить, iPhone 11 Pro заметно больше дебютировавшего весной OnePlus 7 Pro. Все три новые модели iPhone получили квадратную основную камеру, только у старших моделей она тройная, а у младшей — двойная.

Официальная презентация новой линейки iPhone ожидается 10 сентября 2019 года. Правда, Apple пока эту дату не подтвердила.