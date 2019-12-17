iPhone 11 Pro проиграл китайскому смартфону в "слепом" тесте камер

В этом году блогер решил повторить тестирование и, как и ожидалось, результаты и на этот раз оказались очень удивительными. Видеоблогер включил в собственное исследование огромное количество смартфонов, а именно OnePlus 7T, OnePlus 7T Pro, Huawei P30 Pro, Huawei Mate 30 Pro, LG G8 X, телефон ASUS ROG 2, Google Pixel 3a, Google Pixel 4, Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy Note 10, iPhone 11 Pro, Xiaomi Mi Note 10, Sony Xperia 1, Redmi K20 Pro, ASUS ZenFone 6 и Royale Flexpai.

В результате MKBHD получил следующие результаты: Xiaomi Mi Note 10 несмотря на наличие основной камеры на 108, все равно делает фотографии хуже, чем Samsung Galaxy S10e, вышедший еще в начале года. В свою очередь OnePlus 7T Pro оказался лучше по части фотосъемки, чем Apple iPhone 11 Pro — и это несмотря на все заверения компании касательно фотовозможностей их последнего на сегодняшний день флагмана. А вообще, тестирование получилось настолько интересным и обширным, что его лучше посмотреть целиком.