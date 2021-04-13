iPhone 11 Pro с редким браком продали в три раза дороже обычной цены

Об этом сообщается на странице Internal Archive в социальной сети Twitter. На странице также появилась фотография соответствующего смартфона. Как видим, у бракованной модели фирменный логотип Apple в виде яблока смещен в сторону и повернут по диагонали. Согласно данным источников, данный брак является крайне редким — встретить его можно один раз на 100 млн смартфонов или еще реже.