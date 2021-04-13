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iPhone 11 Pro с редким браком продали в три раза дороже обычной цены
А именно за 2,7 тыс долларов или около 208 тыс рублей
Стало известно, что iPhone 11 Pro с редким браком продали в три раза дороже обычной цены - он обошелся покупателю в 2,7 тыс долларов или 208 тыс рублей. Дефект этой модели заключается в смещенном логотипе яблока на задней панеле.
Об этом сообщается на странице Internal Archive в социальной сети Twitter. На странице также появилась фотография соответствующего смартфона. Как видим, у бракованной модели фирменный логотип Apple в виде яблока смещен в сторону и повернут по диагонали. Согласно данным источников, данный брак является крайне редким — встретить его можно один раз на 100 млн смартфонов или еще реже.
Сообщается также, что продали смартфон в три раза дороже той стоимости, по которой аппарат можно купить прямо сейчас.