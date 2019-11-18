iPhone 11 Pro сравнили с камерой за 1,2 млн рублей

На первый взгляд, различия не особенно-то и очевидны, учитывая тот факт, что полученные фотографии выглядят довольно похожими. Разница становится очевидной лишь в момент приближения полученных изображений. И если на пейзажных снимках разница все еще не особо-то и велика, то как только начинается сравнение портретов, смартфон начинает явно проигрывать профессиональной фотокамере.

Однако самое впечатляющее в данном видео — это факт того, что iPhone достойно справился с фотографией при недостаточном освещении. И да, профессиональные фотографы могут быть достаточно придирчивы к освещению и теням, но для обычного пользователя, который просто хочет поделиться своими фотографиями в социальных сетях, полученный на iPhone 11 Pro результат окажется более чем удовлетворительным.