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iPhone 11 Pro сравнили с камерой за 1,2 млн рублей

И знаете, iPhone держался молодцом
Буквально пару недель назад в сети появилось видео, в котором происходило сравнение возможностей камеры нового iPhone 11 Pro с профессиональной камерой Canon за 7,5 тыс долларов или 470 тыс рублей. Как ни странно, разница между устройствами была не так велика, как могло бы показаться на первый взгляд, что явно играет на пользу новому iPhone. Сейчас же в сети появился новый эксперимент, на этот раз сравнивающий свежий смартфон от Apple с камерой Lecia M10-P за 20 тыс долларов или 1,2 млн рублей.

На первый взгляд, различия не особенно-то и очевидны, учитывая тот факт, что полученные фотографии выглядят довольно похожими. Разница становится очевидной лишь в момент приближения полученных изображений. И если на пейзажных снимках разница все еще не особо-то и велика, то как только начинается сравнение портретов, смартфон начинает явно проигрывать профессиональной фотокамере.

Однако самое впечатляющее в данном видео — это факт того, что iPhone достойно справился с фотографией при недостаточном освещении. И да, профессиональные фотографы могут быть достаточно придирчивы к освещению и теням, но для обычного пользователя, который просто хочет поделиться своими фотографиями в социальных сетях, полученный на iPhone 11 Pro результат окажется более чем удовлетворительным.