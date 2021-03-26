iPhone 11 Pro «выжил» после падения в ледяную воду на месяц

По словам Кэрриер, рыбалка была частью празднования её 50-летия, пишет Cult of Mac. В итоге неосторожность девушки привела к тому, что она уронила свой смартфон в воду.

Сначала она поставила крест на iPhone, но спустя примерно месяц всё же смогла достать его. На удивление жительницы Канады, устройство прекрасно себя чувствовало и им можно было пользоваться и дальше.

Отметим, что одной из причин выживания iPhone могла стать его водозащита. Она, напомним, появилась в линейке вместе с iPhone 7 в 2016 году.