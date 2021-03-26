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iPhone 11 Pro «выжил» после падения в ледяную воду на месяц
Даже после такого стресс-теста им можно пользоваться и дальше
Жительница Канады Анджи Кэрриер уронила свой iPhone 11 Pro в ледяное озеро во время рыбалки. Спустя месяц девушка всё же смогла достать устройство, которое, на её удивление, оказалось вполне «живым» и работоспособным.
По словам Кэрриер, рыбалка была частью празднования её 50-летия, пишет Cult of Mac. В итоге неосторожность девушки привела к тому, что она уронила свой смартфон в воду.
Сначала она поставила крест на iPhone, но спустя примерно месяц всё же смогла достать его. На удивление жительницы Канады, устройство прекрасно себя чувствовало и им можно было пользоваться и дальше.
Отметим, что одной из причин выживания iPhone могла стать его водозащита. Она, напомним, появилась в линейке вместе с iPhone 7 в 2016 году.