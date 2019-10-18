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iPhone 11 установил новый рекорд продаж на фоне неудач конкурентов
Рынок смартфонов падает, продажи iPhone растут
Ни для кого не секрет, что последний год продажи смартфонов по всему миру либо стагнируют, либо вообще падают. Особенно это заметно на примере iPhone, который в этом году впервые показал падение роста продаж за всю историю своего существования. Но с выходом линейки iPhone 11 ситуация заметно так изменилась.
Так, согласно последним данным, iPhone 11 подстегнул продажи Apple в Китае — по словам людей, занимающихся аналитикой рынка, за один только сентябрь спрос на iPhone в Китае вырос на 230%. Что интересно, во время выхода прошлогодних моделей смартфонов от Apple, продажи увеличились заметно слабее — “всего лишь” на 110%.
Эксперты считают, что подобный успех iPhone 11 в первую очередь связан с его ценовым и цветовым разнообразием, как у iPhone XR в 2018 году. За 699 долларов новинка является куда более привлекательным вариантом для азиатского рынка, чем более дорогие iPhone 11 Pro и 11 Pro Max.
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