iPhone 11 установил новый рекорд продаж на фоне неудач конкурентов

Так, согласно последним данным, iPhone 11 подстегнул продажи Apple в Китае — по словам людей, занимающихся аналитикой рынка, за один только сентябрь спрос на iPhone в Китае вырос на 230%. Что интересно, во время выхода прошлогодних моделей смартфонов от Apple, продажи увеличились заметно слабее — “всего лишь” на 110%.

Эксперты считают, что подобный успех iPhone 11 в первую очередь связан с его ценовым и цветовым разнообразием, как у iPhone XR в 2018 году. За 699 долларов новинка является куда более привлекательным вариантом для азиатского рынка, чем более дорогие iPhone 11 Pro и 11 Pro Max.