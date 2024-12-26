iPhone 11 возглавил рейтинг смартфонов, которые родители дарят детям

Основной причиной такой тенденции, по мнению экспертов, является раннее знакомство детей с мобильными технологиями. Современные дети начинают использовать смартфоны в раннем возрасте, что побуждает родителей передавать им старые, но проверенные устройства. Кроме того, растет доверие к флагманским моделям, которые сохраняют свою производительность и актуальность на протяжении нескольких лет.

Среди популярных моделей смартфонов, которые родители часто передают детям, оказались различные версии iPhone. В топ-5 вошли iPhone 11, iPhone 7, Redmi 9A, iPhone XR и iPhone X.

Наибольшей популярностью среди брендов пользуются Xiaomi (24%), Apple (23%), и Samsung (17%).

Максим Синяков, директор центра Big Data МТС, отметил, что эта тенденция открывает новые возможности для производителей и ритейлеров. Он прогнозирует, что в ближайшие годы передача смартфонов детям останется популярной практикой, что будет способствовать росту продаж новых устройств.