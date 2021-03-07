iPhone 11 выжил после шести месяцев под водой

Причем выяснилось это не в ходе специального теста, а совершенно случайно. Так драйверы Британской Колумбии спустились на дно озера, обнаружив там iPhone 11. Они забрали его домой, очистили от грязи. После этого, на удивление, смартфон сразу включился. Устройство оказалось в рабочем состоянии, однако без повреждений не обошлось. В частности, у него сломался микрофон и возникли проблемы с динамиком.

Впоследствии обнаружившие iPhone 11 на дне озера драйверы извлекли из него SIM-карту и связались с ее помощью с владелицей устройства. Ею оказалась жительница Ванкувера, которая уронила смартфон с лодки шесть месяцев назад.