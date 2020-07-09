iPhone 12 без зарядного блока и наушников в комплекте может стоит дороже предшественника

Так, по словам популярного интернет-аналитика Джеффа Пу, цена iPhone 12 может начинаться с 749 долларов, что на целых 50 долларов дороже, чем была цена iPhone 11 на старте. Связано подобное повышение цены, по данным специалиста, с тем, что Apple вынуждена внедрять поддержку технологии 5G в новинку, что стоит немалых денег.

Напомним, что судя по имеющейся информации, самая дешевая версия iPhone 12 получит 5,4-дюймовый OLED-дисплей, а в качестве “сердца” устройства будет использоваться фирменный процессора компании Apple A14. Анонс линейки iPhone 12 ожидается уже осенью 2020 года.