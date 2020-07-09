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iPhone 12 без зарядного блока и наушников в комплекте может стоит дороже предшественника
И тому даже есть вполне логичное объяснение!
Несколько дней назад в сети появилась информация о том, что Apple, в вероятной погоде за еще большей прибылью, решила “урезать” комплектацию грядущего iPhone 12, оставив в коробке лишь сам смартфон и кабель Lightning. Многих пользователей подобное решение компании возмутило, но они принялись успокаивать себя тем, что за счет подобных нововведений грядущей смартфон будет продаваться по более низкой цене, чем ранее. Как оказалось, все не совсем так - напротив, iPhone 12 без зарядного блока и наушников в комплекте может стоит дороже предшественника.
Так, по словам популярного интернет-аналитика Джеффа Пу, цена iPhone 12 может начинаться с 749 долларов, что на целых 50 долларов дороже, чем была цена iPhone 11 на старте. Связано подобное повышение цены, по данным специалиста, с тем, что Apple вынуждена внедрять поддержку технологии 5G в новинку, что стоит немалых денег.
Напомним, что судя по имеющейся информации, самая дешевая версия iPhone 12 получит 5,4-дюймовый OLED-дисплей, а в качестве “сердца” устройства будет использоваться фирменный процессора компании Apple A14. Анонс линейки iPhone 12 ожидается уже осенью 2020 года.