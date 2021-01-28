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iPhone 12 и Huawei Mate 40 случайно проверили на прочность стиральной машиной
Huawei Mate 40 удалось не пострадать
Хозяйка iPhone 12 и Huawei Mate 40 по ошибке засунула вместе с вещами стираться сразу оба гаджета. Таким образом и состоялся незапланированный тест на прочность смартфонов стиральной машиной.
По словам девушки, во время закидывания одежды в стиральную машинку она не проявила должную внимательность и не заметила, как в ней остались сразу два смартфона. Обнаружив пропажу она услышала необычный звук из стиральной машины. В то время оба смартфона уже успели “постираться” какое-то время. После инцидента девушка положила устройства в рис на сутки.
В результате непреднамеренного теста стиральной машиной у iPhone 12 треснуло защитное стекло, в то время как Huawei Mate 40 остался без повреждений. Что касается функционирования устройств после стирки - оно не пострадало.