iPhone 12 и Huawei Mate 40 случайно проверили на прочность стиральной машиной

По словам девушки, во время закидывания одежды в стиральную машинку она не проявила должную внимательность и не заметила, как в ней остались сразу два смартфона. Обнаружив пропажу она услышала необычный звук из стиральной машины. В то время оба смартфона уже успели “постираться” какое-то время. После инцидента девушка положила устройства в рис на сутки.