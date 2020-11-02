iPhone 12 и новенький iPad Air 4 нагреваются в играх из-за проблем с процессором

Так, интернет-инсайдер под ником MauriQHD опубликовал в своем Twitter-аккаунте пост, в котором и сообщил о вышеописанной проблеме. По его словам, речь идет о нагреве в “наиболее требовательных”, “если не вообще всех” играх. При этом проблема проявляется не только в виде проблем с отрисовкой текстур, но и понижением кадровой частоты, что может стать критичным для некоторых жанров игр.

По мнению инсайдера, причин подобному поведению Apple A14 может быть несколько. Основными он называет плохую оптимизацию и проблемы при производстве 5-нм чипов. Как бы то ни было, Apple стоит в кратчайшие сроки решить эту проблему, так как устройствам яблочной компании такие “болячки” явно не к лицу.