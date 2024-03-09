iPhone 12 mini обошёл iPhone 15 в новом рейтинге удовлетворённости пользователей

Опубликовано 09 марта 2024, 16:30
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iPhone 12 mini обошёл iPhone 15 в новом рейтинге удовлетворённости пользователейХотя до этого провалился
Бенчмарк AnTuTu опубликовал обновлённый рейтинг удовлетворённости пользователей «яблочных» гаджетов за февраль 2024 года. Оказалось, что провалившийся iPhone 12 mini всё же может потягаться с флагманами.
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Согласно рейтингу, баллы удовлетворённости пользователей у iPhone 12 mini выше, чем у всех моделей серии iPhone 15. И разрыв межу ними большой: iPhone 12 mini занял третье место, войдя в топ-10, а в линейке iPhone 15 самый высокий балл получила модель Plus.
В процентном соотношении первое место у iPad Pro 2 с 10,5" экраном — 96,62% респондентов довольны своим устройством. На втором месте iPad Air 4 — 96,43%, iPhone 12 mini — 95,97%.
Примечательно, что iPhone 15 Plus набрал 84% и занял 32 место. А вот iPhone 15 Pro Max занял 36 место — 82,97%. Самый низкий показатель в линейке оказался у iPhone 15 — 42 место с 71,39%.