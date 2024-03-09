iPhone 12 mini обошёл iPhone 15 в новом рейтинге удовлетворённости пользователей

В процентном соотношении первое место у iPad Pro 2 с 10,5" экраном — 96,62% респондентов довольны своим устройством. На втором месте iPad Air 4 — 96,43%, iPhone 12 mini — 95,97%.

Примечательно, что iPhone 15 Plus набрал 84% и занял 32 место. А вот iPhone 15 Pro Max занял 36 место — 82,97%. Самый низкий показатель в линейке оказался у iPhone 15 — 42 место с 71,39%.