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Опубликовано 09 марта 2024, 16:30
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iPhone 12 mini обошёл iPhone 15 в новом рейтинге удовлетворённости пользователей

Хотя до этого провалился
Бенчмарк AnTuTu опубликовал обновлённый рейтинг удовлетворённости пользователей «яблочных» гаджетов за февраль 2024 года. Оказалось, что провалившийся iPhone 12 mini всё же может потягаться с флагманами.
iPhone 12 mini обошёл iPhone 15 в новом рейтинге удовлетворённости пользователей

© Apple

Согласно рейтингу, баллы удовлетворённости пользователей у iPhone 12 mini выше, чем у всех моделей серии iPhone 15. И разрыв межу ними большой: iPhone 12 mini занял третье место, войдя в топ-10, а в линейке iPhone 15 самый высокий балл получила модель Plus.

© Antutu.com

В процентном соотношении первое место у iPad Pro 2 с 10,5" экраном — 96,62% респондентов довольны своим устройством. На втором месте iPad Air 4 — 96,43%, iPhone 12 mini — 95,97%.

Примечательно, что iPhone 15 Plus набрал 84% и занял 32 место. А вот iPhone 15 Pro Max занял 36 место — 82,97%. Самый низкий показатель в линейке оказался у iPhone 15 — 42 место с 71,39%.

Источник:Antutu
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
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