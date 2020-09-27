iPhone 12 mini за почти 55 тысяч рублей не получит поддержку 5G

Соответствующее заявление сделал популярный сетевой аналитик The Wall Street Journal Том Форте — по его словам, iPhone 12 mini получит модем, поддерживающий лишь технологию 4G и старее. При этом цена устройства будет равняться 700 долларам или почти 55 тыс рублей. Отметим, что за эту цену прямо сейчас в США можно приобрести флагман Samsung в лице Galaxy S20 FE 5G, да и слухи о грядущем OnePlus 8T гласят о том, что смартфон будет стоит примерно те же 700-800 долларов и поддерживать технологию 5G.

Напомним, что более “старшие” модели нового iPhone 12 все же получат поддержку мобильных сетей пятого поколения, при этом их цена уже будет варьироваться от 1,000 до 1,300 долларов или от 78 до 101,5 тыс рублей.