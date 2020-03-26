iPhone 12 может не выйти в этом году

Так, судя по последним слухам, Apple размышляет о том, как ей поступать с релизом грядущего осеннего флагмана. Если раньше она могла перенести выпуск новинок на октябрь-декабрь текущего года в связи с нарушением поставок, вызванным коронавирусом, то сейчас речь идет о проблемах немного иного порядка. Например, анонимные источники утверждают, что компания и вовсе может перенести релиз iPhone 12 на 2021 год из-за того, что сейчас людей волнуют совсем другие проблемы, а не обновление смартфона, в то время как сама Apple хочет сделать из анонса и релиза первого iPhone с поддержкой 5G событие мирового масштаба.

”Помимо ограничений в цепочке поставок, Apple обеспокоена тем, что текущая ситуация значительно снизит аппетит потребителей к обновлению своих телефонов. А это приведет к падению спроса на первый iPhone с поддержкой 5G. Apple же хочет, чтобы такая модель стала хитом”, — рассказал источник, знакомый с ситуацией внутри компании.