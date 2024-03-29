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Опубликовано 29 марта 2024, 15:00
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iPhone 12 начал поддерживать более эффективный стандарт беспроводной зарядки — Qi2

Хотя Apple об этом молчит
После очередного обновления iOS 17.4 в iPhone 12 появилась поддержка улучшенной беспроводной зарядки стандарта Qi2. гном Apple ничего об этом не заявляла. О нововведении в айфонах 12-й серии сообщило издание Macworld.
iPhone 12 начал поддерживать более эффективный стандарт беспроводной зарядки — Qi2

© Foundry

Редакция и читатели издания подтвердили, что в ходе совместного тестирования выяснили, что к iPhone 12 действительно можно подключать беспроводные зарядки Apple MagSafe, поддерживающие стандарт Qi2 — новое поколение беспроводной зарядки Qi, более эффективное и с функционалом магнитного выравнивания.

Эффективность зарядки выросла в 2 раза: максимальная мощность Qi составляет 7,5 Вт, Qi2 — 14 Вт. По времени с зарядкой Qi2 iPhone 12 может зарядиться до 50% за 64 минуты, со стандартом Qi потребуется 70 минут.

Источник:Macworld
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Apple
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#iPhone 12
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#iOS 17
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#MagSafe
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#зарядка
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#айфон