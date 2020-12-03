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iPhone 12 перестали подключаться к 4G и 5G-сетям
У проблемы все еще нет постоянного решения
Практически с самого выхода новейших iPhone 12, в сети то и дело появляются данные о все новых проблемах, связанных с работой девайсов. Так, например, многие пользователи флагманского смартфона Apple жалуются на то, что их устройства перестали подключаться к 4G и 5G-сетям.
По словам владельцев iPhone 12, их устройства начинают терять сигнал, после чего на экране появляется надпись “Ваш iPhone не Активирован”, передает Gizmochina. Что интересно, смартфоны перестают подключаться таким образом не только к 4G-сетям, но и к новейшему 5G.
Решается проблема просто: достаточно перевести iPhone в авиарежим, после чего выйти из него — чаще всего эта манипуляция исправляет ситуацию. При этом есть и те, кому помогает лишь перезагрузка или извлечение SIM-карты.
Напомним, что ранее, в ноябре, владельцы iPhone 12 жаловались на проблемы с дисплеем их девайсов. Тогда на экране гаджетов от Apple проявлялись зеленые и серые пятна.