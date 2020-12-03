iPhone 12 перестали подключаться к 4G и 5G-сетям

По словам владельцев iPhone 12, их устройства начинают терять сигнал, после чего на экране появляется надпись “Ваш iPhone не Активирован”, передает Gizmochina. Что интересно, смартфоны перестают подключаться таким образом не только к 4G-сетям, но и к новейшему 5G.

Решается проблема просто: достаточно перевести iPhone в авиарежим, после чего выйти из него — чаще всего эта манипуляция исправляет ситуацию. При этом есть и те, кому помогает лишь перезагрузка или извлечение SIM-карты.

Напомним, что ранее, в ноябре, владельцы iPhone 12 жаловались на проблемы с дисплеем их девайсов. Тогда на экране гаджетов от Apple проявлялись зеленые и серые пятна.