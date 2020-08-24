iPhone 12 получит устаревший дисплей

По крайней мере, это следует из слов основателя исследовательских компаний Display Supply Chain Consultants и DisplaySearch Росса Янга - он заявляет, что американская компания все еще не готова внедрить ни 90 Гц, ни 120 Гц экраны в свои грядущие смартфоны, в связи с чем появление данной технологии в iPhone станет возможным лишь в 2021 году. Учитывая, что все больше Android-смартфонов оснащают экранами с повышенной частотой обновления, решение Apple в данном случае кажется достаточно спорным.

Напомним, что более ранние слухи утверждали, что купертиновцы все же смогли получить дисплейные панели с частотой 120 Гц для Pro-версий iPhone 12. Правда, сборочные линии все еще не приступали к началу своей работы из-за отсутствия микросхемы драйвера дисплея. По всей видимости, американская компания не смогла больше ждать, в связи с чем приняла решение о переносе появления технологии 120 Гц на 2021 год.