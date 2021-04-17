iPhone 12 Pro и 12 Pro Max продают почти в два раза дешевле в фирменном магазине Meizu

Стоимость iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max со 128 ГБ памяти составляет 1300 и 1425 долларов соответственно. В то же время, первым пользователям модели обойдутся почти в два раза дешевле. Так, iPhone 12 Pro можно ухватить за 670 долларов, тогда как iPhone 12 Pro Max доступен за 765 долларов.

Помимо прочего до 19 апреля компания запустила акцию, в рамках которой происходит раздача купонов. Причем некоторые из них номиналом 630 и 660 долларов, и потратить их можно на покупку iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max в торговом центре Meizu Mall.