iPhone 12 Pro Max показал лучшую автономность, чем самый свежий флагман Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Это стало известно благодаря тестированию, проведённому на YouTube-канале PhoneBuff. Авторы, основным видом деятельности которых является тестирование смартфонов с использованием роботизированных манипуляторов, сравнили время автономной работы iPhone 12 Pro Max с Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Результат оказался неожиданным.

Так, несмотря на то, что ёмкость аккумулятора смартфона Apple составляет всего лишь 3 687 мАч, а у Galaxy S20 Ultra 4 500 мАч, новенький флагманский iPhone сумел показать лучшие результаты. Ему удалось продемонстрировать 10 часов и 20 минут работы экрана, в то время как Samsung «умер» уже через 8 часов и 55 минут. Разрыв, конечно, сложно назвать драматичным, но в повседневной жизни дополнительные 1,5 часа могут оказаться очень и очень полезными.