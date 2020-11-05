iPhone 12 Pro обогнал Samsung Galaxy Note 20 Ultra по скорости работы при худших характеристиках

Так, если в Galaxy Note 20 Ultra установлено 12GB оперативной памяти, то в iPhone 12 Pro, судя по имеющимся данным, использовали всего лишь 6 ГБ. И даже несмотря на это, новинка Apple смогли опередить самый топовый смартфон корейского техногиганта, сообщает 9to5Mac. По мнению энтузиастов, проводивших сравнение, связано это с тем, что новейший чип A14, вкупе с iOS 14, показывают себя в разы лучше, чем “железная составляющая” Galaxy Note 20 Ultra.

Напомним, что iPhone 12 Pro показали в октябре 2020 года в рамках очередной осенней презентации. В свою очередь флагманская линейка Samsung Galaxy Note 20 была анонсирована еще в августе текущего года.