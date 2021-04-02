iPhone 12 Pro рекордно упал в цене

На это обратили внимание авторы издания Hi-Tech Mail.ru. Так, согласно информации каталога проекта, цена iPhone 12 Pro упала до 77 090 рублей. Стоит напомнить, что на старте продаж эта модель продавалась за 100 тысяч рублей. Более того, смартфон все еще продается по этой цене на официальном сайте Apple и в магазинах партнеров производителя.

По словам авторов, цена на новые модели Apple изначальна была очень высокой, однако ввиду дефицита она медленно падала. В издании отметили, что за четыре месяца с выпуска 12 Pro на рынок спрос и предложение нормализовалось, что также отразилось на рекордном падении стоимость этой модели.