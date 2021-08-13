iPhone 12 спас продажи смартфонов в России от падения

При этом продажи смартфонов в России спас значительный рост отпускной цены смартфонов Apple — в среднем на 21%, говорится в отчёте GS Group. Наибольшее влияние на это оказала линейка iPhone 12. Вторым и более менее значимым оказалось частичное замещение моделей Huawei более дорогими смартфонами Xiaomi и Realme.

Ещё из интересного можно отметить, что доля отечественных брендов на рынке смартфонов продолжает своё падение. Связано это в том числе с тем, что сегмент кнопочных аппаратов сжимается, а именно в нём российские производители чувствуют себя лучше всего.