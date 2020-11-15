iPhone 12 сравнили по автономности с Google Pixel 5

Результат оказался неожиданным. Разница во времени работы действительно есть, однако предполагалось, что она будет намного ощутимее. Так, iPhone 12 функционировал от одного заряда порядка 9 часов и 1 минуты, тогда как смартфон Google - 9 часов и 26 минут. Вероятно, дело в оптимизации операционной системы iOS, а также в том, что в аппарате Apple установлен экран с частотой 60 ГЦ.

В целом, смартфоны выдали довольно неплохие результаты. Для сравнения, модель iPhone 11 Pro Max выдает 11 часов и 5 минут автономной работы, тогда как Samsung Galaxy Note20 Ultra способен работать 8 часов и 55 минут от одного заряда.