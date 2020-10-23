iPhone 12 вызвал больший интерес у россиян, чем iPhone 11 в прошлом году

В целом, спрос на iPhone 12 как минимум может быть сопоставим с таковым на iPhone 11 в 2019 году, но у некоторых ритейлеров количество предзаказов на новинку в 1.5 раза превышает данные показатели за прошлый год, сообщает Лента.ру. При этом больше всего россиян привлекает синий цветовой вариант нового iPhone. Это может быть связано с тем, что именно этот цвет является новым для флагманских смартфонов Apple.

Напомним, что цена на iPhone 12 в России начинается от 79,990 рублей за версию на 64 ГБ. За версии на 128 и 256 ГБ придется заплатить уже 84,990 и 94,990 рублей соответственно. Также в нашей стране стал доступен и iPhone 12 Pro. Его оценили в 99,990, 109,990 и 129,990 рублей за версию на 128, 256 и 512 ГБ соответственно.