iPhone 13 будет распознавать владельца в маске и даже в запотевших очках

Источник сообщает, что эту информацию предоставил известный авторитетный инсайдер Джон Проссер. По его словам, для тестирования новых функций сотрудники компании надевают маски и даже очки и пытаются пройти проверку в Face ID. Но перед этм необходимо зарегистрироваться в айфоне без них.

Отмечается, что проблема с распознаванием лиц решается не с помощью обновления ПО для Face ID, а с помощью обновлённой версии датчиков лица. По словам Проссера, инструментом для решения этой проблемы стал чехол для iPhone 13, прототип которого сейчас используется на испытуемых «двенадцатых» айфонах . В эти чехлы внедрены датчики с новой моделью сканирования лица.

Отмечается, что система успешно прошла испытания, аутентифицирует лица в масках и очках, а при необходимости разблокирует айфоны.