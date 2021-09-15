iPhone 13 и 13 Pro впервые позволят использовать две eSIM одновременно

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iPhone 13 и 13 Pro впервые позволят использовать две eSIM одновременноПо идее, теперь должно появиться больше возможностей для связи
Возможность использовать электронную карту eSim в айфонах существует с 2018 года. Но было возможно использовать только обычную SIM-карту и eSIM. На презентации Apple объявила о том, что в iPhone 13 и 13 Pro теперь есть возможность использования двух eSim одновременно.
Как было объявлено, и это есть в спецификациях на официальном сайте Apple, iPhone 13 и 13 Pro поддерживают комбинированное использование сим-карт – как nano SIM, так и eSim. Причём, начиная с iPhone 13 гаджеты поддерживают две eSim одновременно.
Напомним, eSIM - это виртуальная сим-карта внутри смартфона и способ выбрать себе оператора и тарифный план без похода в салон сотовой связи и получения пластиковой SIM-карты. Сегодня подключить eSIM можно и в России во всех регионах страны у всех федеральных операторов связи.