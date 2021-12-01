iPhone 13 Mini с 256 ГБ продают по самой низкой на рынке цене

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iPhone 13 Mini получил 5,4-дюймовый OLED экран с вырезом-челкой для селфи-камеры на 12 Мп. Что касается основной камеры, она представлена в виде блока с двумя 12-Мп модулями. Работает смартфон на базе фирменного процессора Apple A15 Bionic с 245 ГБ встроенной памяти.