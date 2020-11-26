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iPhone 13 могут лишить зарядного разъема
Заряжаться смартфон может с помощью MagSafe
Проверенный источник Джон Проссер, который первым сообщил о дате анонса iPhone SE, iPhone 12 и ноутбука MacBook Pro 13, вновь поделился некоторыми подробностями о грядущем устройстве американского производителя. Так, согласно новой утечке, iPhone 13 могут лишить зарядного разъема.
По словам информатора, как минимум один смартфон Apple в следующем году будет иметь корпус с отсутствующим зарядным разъемом. Напомним, что предварительное название грядущей новинки - iPhone 13. Процесс зарядки, в свою очередь, будет осуществляться посредством MagSafe.
Таким образом, Apple сможет не переходить с Lightning на USB-C, а вовсе лишить устройство возможности проводной зарядки. Помимо прочего инсайдер рассказал, что iPhone 13 оснастят дисплеем с поддержкой частоты обновления 120 Гц.