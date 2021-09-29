iPhone 13 начал дорожать в Китае — проблема может распространиться по всему миру

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iPhone 13 начал дорожать в Китае — проблема может распространиться по всему мируВ таком случае она коснётся и России
Многие производители смартфонов и прочих гаджетов столкнулись с серьёзными проблемами в 2021 году. И речь как об проблемах с поставками полупроводников, так и о воздействии эпидемии на цепочку поставок iPhone 13 во Вьетнаме.
Из-за этого, по словам специалистов, в ближайшее время может возникнуть дефицит новых смартфонов Apple. При этом уже сейчас из-за этой проблемы стоимость аппаратов в Китае выросла, сообщает MyDrivers.
Не облегчает ситуацию и энергетический кризис в стране. Он, например, стал причиной приостановки производства несколькими поставщиками Apple и Tesla.
И если ситуация не улучшится, то повышение цен на новенькие iPhone коснётся и прочих стран, в том числе и России. Уже сейчас, к слову, на официальном сайте оговаривается, что сроки доставки различных моделей новых iPhone составляют от двух недель до месяца.