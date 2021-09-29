iPhone 13 начал дорожать в Китае — проблема может распространиться по всему миру

Из-за этого, по словам специалистов, в ближайшее время может возникнуть дефицит новых смартфонов Apple. При этом уже сейчас из-за этой проблемы стоимость аппаратов в Китае выросла, сообщает MyDrivers.

Не облегчает ситуацию и энергетический кризис в стране. Он, например, стал причиной приостановки производства несколькими поставщиками Apple и Tesla.

И если ситуация не улучшится, то повышение цен на новенькие iPhone коснётся и прочих стран, в том числе и России. Уже сейчас, к слову, на официальном сайте оговаривается, что сроки доставки различных моделей новых iPhone составляют от двух недель до месяца.