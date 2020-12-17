iPhone 13 получит улучшение, ожидаемое пользователями не первый год

В новых смартфонах Apple использует OLED-дисплеи на базе панелей, выполненных с использованием технологии низкотемпературного поликристаллического оксида (LTPO), пишет The Elec. Подобные исхищрения необходимы для того, чтобы iPhone 13 смог «похвастаться» столь ожидаемой частотой обновления 120 Гц.

Напомним, что фанаты Apple ждали появления повышенной частоты обновления сначала в iPhone 11, а затем и в iPhone 12. Всё из-за того, что в мире Android-смартфонов эта технология начала появляться ещё в 2019 году, вместе со смартфонами OnePlus и Realme. И вот, по всей видимости, в 2021 году желания пользователей наконец-то будут удовлетворены.