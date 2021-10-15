iPhone 13 Pro оказался прочнее легендарной кнопочной Nokia 3310

Но, внезапно, энтузиаст решил провести на первый взгляд абсурдное сравнение — столкнуть в «неубиваемости» легендарную Nokia и новейший iPhone 13 Pro. Результаты неожиданного теста он опубликовал на своём YouTube-канале TechRax.

В рамках испытаний, оба устройства скидывали с высоты 20-этажного дома. До конца телефоны долетели периодически ударяясь о металлические перила.

По итогу пластиковая Nokia 3310, считавшаяся неубиваемой, разлетелась на части. В то же время топовая версия iPhone хоть и получила травмы в виде разбившихся заднего и переднего защитных стёкол, устройство всё равно осталось в рабочем состоянии.