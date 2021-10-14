iPhone 13 Pro проиграл в сравнительном тесте камер китайскому флагману Honor Magic 3 Pro

Напомним, что iPhone 13 Pro позиционируются Apple смартфоном, получившим самое большое усовершенствование камеры за всю историю. Так, устройство оснащено 77-мм телеобъективом с 3-кратным оптическим зумом.

Что касается Honor Magic 3 Pro, его технические особенности лучше, чем о конкурента — основная камера на 50 Мп, черно-белая камера на 64 Мп, телеобъектив на 64 Мп и сверхширокоугольная камера на 12 Мп.

В Mydrivers установили, что Honor Magic 3 Pro лучше справляется с кадрами, сделанными в темное время суток с 3,5-кратным зумом. iPhone 13 Pro, в свою очередь, не может эксплуатировать телеобъектив во время ночной съемки, ввиду чего получаемое фото выглядит заблюренным.