iPhone 13 Pro занял четвертое место в рейтинге лучших камерафонов

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iPhone 13 Pro занял четвертое место в рейтинге лучших камерафоновКак выяснилось, по качеству записываемых видео ему равных нет
Эксперты лаборатории DxOMark протестировали фото и видеовозможности iPhone 13 Pro, сопоставив полученные результаты с показателями лучших камерафонов на рынке.
Камера нового смартфона Apple набрала порядка 137 баллов. Этих баллов хватило для того, чтобы ворваться в первую пятерку рейтинга лучших камерафонов на рынке и занять четвертую строчку. Напомним, что лидером списка является Huawei Mate 40 Pro+, второе место занял Xiaomi Mi 11 Ultra, а третье снова Huawei с моделью P50 Pro.
Отметим, что качество получаемых с iPhone 13 Pro снимков оценили в 144 балла, тогда как за видео ему присудили 119 баллов. Причем оказалось, что новинка снимает видео лучше других представителей рейтинга DxOMark — это самый высокий балл по этому параметру.