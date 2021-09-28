iPhone 13 Pro занял четвертое место в рейтинге лучших камерафонов

Камера нового смартфона Apple набрала порядка 137 баллов. Этих баллов хватило для того, чтобы ворваться в первую пятерку рейтинга лучших камерафонов на рынке и занять четвертую строчку. Напомним, что лидером списка является Huawei Mate 40 Pro+, второе место занял Xiaomi Mi 11 Ultra, а третье снова Huawei с моделью P50 Pro.

Отметим, что качество получаемых с iPhone 13 Pro снимков оценили в 144 балла, тогда как за видео ему присудили 119 баллов. Причем оказалось, что новинка снимает видео лучше других представителей рейтинга DxOMark — это самый высокий балл по этому параметру.