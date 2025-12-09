iPhone 13 против iPhone 16e: какой лучше?

Внешне iPhone 13 и 16е отличаются друг от друга только двумя вещами: это рычажок переключения на беззвучный режим/Action Button и разъёмы для зарядки (Lightning против Type-C). В комплекте в обоих случаях идёт только кабель.

По габаритам модели абсолютно одинаковые. Запустился быстрее, естественно, 16е. У него 8 ГБ оперативной памяти (против 4 ГБ у 13-го) и более свежий процессор.

Дисплеи в обоих случаях идентичны. Что касается производительности, то на 16е стоит А18, а на 13 - А15.

Ёмкость аккумулятора у iPhone 13 составляет 3227 мАч, тогда как у 16е - 4005 мАч.

Разница между смартфонами заключается и в камерах. У iPhone 13 на задней панели их две: основная и ультраширокоугольная. При этом зум цифровой на 16е 10-кратный, а на 13 - 5-кратный. Примеры снимков вы можете посмотреть ниже на скриншотах.