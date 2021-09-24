iPhone 13 разобрали и показали внутренние детали смартфона

Специалист Сонни Диксон разобрал одно из «яблок», предположительно iPhone 13 или 13 mini, и показал детали устройства. Этим он объяснил, как Apple удалось установить в новые айфоны более крупные батареи.

Так, Диксон показал, что датчики TrueDepth стали меньше по размеру, что повлияло и на размер «моноброви». Модуль камер убрали из центра и разделили на две части: фронтальная камера «переехала» влево, датчики для работы с Face ID – вправо.

Отмечается, что также меньше стал модуль Taptic Engine – как раз за счёт изменения его размера и удалось установить более крупные и ёмкие батареи.