iPhone 13 разобрали и показали внутренние детали смартфона

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iPhone 13 разобрали и показали внутренние детали смартфонаЧтобы понять, как там всё устроено
На презентации продуктов Apple Тим Кук говорил, что инженерам компании удалось добиться большего времени автономной работы iPhone 13 за счёт установки более ёмких аккумуляторов.
Специалист Сонни Диксон разобрал одно из «яблок», предположительно iPhone 13 или 13 mini, и показал детали устройства. Этим он объяснил, как Apple удалось установить в новые айфоны более крупные батареи.
Так, Диксон показал, что датчики TrueDepth стали меньше по размеру, что повлияло и на размер «моноброви». Модуль камер убрали из центра и разделили на две части: фронтальная камера «переехала» влево, датчики для работы с Face ID – вправо.
Отмечается, что также меньше стал модуль Taptic Engine – как раз за счёт изменения его размера и удалось установить более крупные и ёмкие батареи.