iPhone 13 стали самыми продаваемыми айфонами в России за всё время

Как сообщил Максим Воеводский, директор по продуктам и аналитике компании oneFactor, специализирующейся на мобильном маркетинге, в течение первой недели продаж было зарегистрировано 93 тысячи новых iPhone 13 всех модификаций. Как отмечается, сейчас это 0,08% от общего количества смартфонов в России. Для сравнения, во время ажиотажа вокруг iPhone 12, в мобильных сетях было зарегистрировано 57 тысяч устройств.

Слова Максима Воеводского подтвердили в компании МТС. По словам представителей оператора, количество iPhone 13 на 30% больше по сравнению с использованием iPhone 12 всех модификаций в прошлом году.

Также отмечается, что примерно 50% от новых «яблок» сейчас приходится на iPhone 13 Pro, 33% — на самые дорогие в линейке iPhone 13 Pro Max, а на iPhone 13 mini приходится примерно 4 тысячи смартфонов.